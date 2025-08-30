Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο EuroBasket 2025 πανηγύρισε η Γερμανία με το 107-88 επί της Λιθουανίας, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι νικητές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στηρίχθηκαν γι΄ ακόμη ένα ματς στην εξαιρετική «τριπλέτα» των Ντένις Σρέντερ, Φραντς Βάγκνερ και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι πέτυχαν συνολικά 73 πόντους!

Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους κι έξι ασίστ, ενώ ο Τάις σημείωσε 23 πόντους και πήρε έξι ριμπάοντ, χωρίς ν αστοχήσει (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) και ο Βάγκνερ είχε 24 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ ασίστ.

Από την Λιθουανία ξεχώρισε ο Ρόκας Γιοκουμπάιτς με 20 πόντους, τρία ριμπάουντ κι επτά ασίστ, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πέτυχε 14 πόντους και «μάζεψε» τέσσερα ριμπάουντ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή ήταν η τρίτη «100άρα» της εθνικής Γερμανίας, καθώς προηγουμένως επικράτησει με 105-83 της Σουηδίας και στην πρεμιέρα νίκησαν με 106-76 το Μαυροβούνιο.

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Νορμάντας 11 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βέλικα 2, Ρατζεβίτσιους 8 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Σεντεκέρσκις 10 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Τουμπέλις 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 20 (6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπιρούτις 2, Βαλαντσιούνας 14 (5/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 τάπα), Γκιεντράιτις 2 (1/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 2, Σιρβίντις 2 (1/2 τρίποντα, 3/3 βολές).

Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 6 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντα Σίλβα, Λο 6 (2/5 τρίποντα), Βόγκτμαν, Βάγκνερ 24 (7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάις 23 (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Σρούντερ 26 (4/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Χόλατζ, Τίμαν 2, Κράτζερ, Ομπστ 15 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ).