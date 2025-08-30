Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το Σάββατο (30/8) ο Αλεσάντρο Βολιάκο για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να συζητάει με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Ο Βολιάκο είναι 26 ετών, Ιταλός, στόπερ και ανήκει στην Τζένοα, με την οποία οι «ασπρόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του παίκτη. Ένας δανεισμός που είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί πλέον καθώς ο Βολιάκο βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το Σάββατο και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, η συμφωνία του οποίου με την Τζένοα προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς.

«Συζητήσεις με Φιορεντίνα για Μπιάνκο»

Ο Βολιάκο, πάντως, ενδέχεται να μην είναι ο μοναδικός παίκτης που θα αποκτήσει ο «δικέφαλος του βορρά» από τη Serie A καθώς δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα κάνουν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις με τη Φιορεντίνα για τον Μπιάνκο.

Ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή είναι ο Πουέρτα, προς το παρόν όμως δεν υπάρχουν εξελίξεις και γι’ αυτό γίνονται συζητήσεις με την ομάδα της Φλωρεντίας για τον 22χρονο Ιταλό χαφ, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίστηκε ως δανεικός σε Ρετζιάνα και Μόντσα.