Στην τελική ευθεία για να κλείσει και τις τελευταίες μεταγραφικές του υποθέσεις βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τα ονόματα των Ταρεμί, Ποντένσε και Μάντσα να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Όσον αφορά τον Ιρανό άσος της Ίντερ, Μεχντί Ταρεμί, στον Πειραιά περιμένουν σήμερα την τελική του απόφαση, αφού ο Ολυμπιακός τα έχε βρει σε όλα με την Ίντερ.

Υπάρχει φυσικά και η «καψούρα» του κόσμου των πρωταθλητών, που λέγεται Ντάνιελ Ποντένσε.

Τα τελευταία 24ωρα διαρρέεται μία μεγάλη διάθεση του Πορτογάλου να πιάσει Λιμάνι όπως υφίσταται και έντονη φημολογία πως ο Ολυμπιακός ξαναασχολείται μαζί του.

Ο Ποντένσε φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση της ομάδας του ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει και για αυτόν τον λόγο οι εκπρόσωποί του βρίσκονται σε συζητήσεις για να βρεθεί η φόρμουλα της αποχώρησης. Ο 29χρονος άσος έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τους Σαουδάραβες και συνολικές απολαβές που ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ για την ερχόμενη διετία.

Όσον αφορά το στόπερ, η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Φορταλέζα για τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάντσα φαίνεται να είναι οριστική, με τον παίκτη να έρχεται στην Ελλάδα το επόμενο διήμερο.

Σε ότι έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, επιβεβαιώνεται ότι ο ολυμπιακός τα βρήκε με την ομάδα του κεντρικού αμυντικού σε ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, που αφορά στο 70% των δικαιωμάτων του παίκτη.