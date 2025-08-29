Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν σήμερα στις 14:00 τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη League Phase του Europa League.
Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο τέταρτο αυτή του Ρουί Βιτόρια.
Πώς διεξάγεται η League Phase
-36 ομάδες συμμετέχουν σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα.
-Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός.
-Οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας.
Από κάθε γκρουπ, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους (έναν εντός, έναν εκτός).
-Δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
Τα γκρουπ δυναμικότητας
1o γκρουπ δυναμικότητας
- Ρόμα (104.500)
- Πόρτο (79.750)
- Ρέιντζερς (71.750)
- Φέγενορντ (71.000)
- Λιλ (66.000)
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ (56.000)
- Μπέτις (52.250)
- Ζάλτσμπουργκ (48.000)
- Άστον Βίλα (47.250)
2ο γκρουπ δυναμικότητας
- Φενέρμπαχτσε (47.250)
- Μπράγκα (46.000)
- Ερυθρός Αστέρας (44.000)
- Λιόν (43.750)
- ΠΑΟΚ (42.250)
- Βικτόρια Πλζεν (39.250)
- Φερεντσβάρος (39.000)
- Σέλτικ (38.000)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (37.500)
3ο γκρουπ δυναμικότητας
- Γιουνγκ Μπόις (34.500)
- Βασιλεία (33.000)
- Μίντιλαντ (32.750)
- Φράιμπουργκ (28.000)
- Λουντογκόρετς (24.000)
- Νότιγχαμ (23.039)
- Στουρμ Γκρατς (23.000)
- Στεάουα (22.500)
- Νις (20.000)
4ο γκρουπ δυναμικότητας
- Μπολόνια (19.446)
- Θέλτα (18.890)
- Στουτγκάρδη (17.226)
- Παναθηναϊκός (16.000)
- Μάλμε (14.500)
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (13.430)
- Ουτρέχτη (13.430)
- Γκενκ (11.370)
- Μπραν (7.937)
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026