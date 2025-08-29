Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν σήμερα στις 14:00 τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη League Phase του Europa League.

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο τέταρτο αυτή του Ρουί Βιτόρια.

Πώς διεξάγεται η League Phase

-36 ομάδες συμμετέχουν σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα.

-Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός.

-Οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας.

Από κάθε γκρουπ, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους (έναν εντός, έναν εκτός).

-Δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1o γκρουπ δυναμικότητας
  • Ρόμα (104.500)
  • Πόρτο (79.750)
  • Ρέιντζερς (71.750)
  • Φέγενορντ (71.000)
  • Λιλ (66.000)
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ (56.000)
  • Μπέτις (52.250)
  • Ζάλτσμπουργκ (48.000)
  • Άστον Βίλα (47.250)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

  • Φενέρμπαχτσε (47.250)
  • Μπράγκα (46.000)
  • Ερυθρός Αστέρας (44.000)
  • Λιόν (43.750)
  • ΠΑΟΚ (42.250)
  • Βικτόρια Πλζεν (39.250)
  • Φερεντσβάρος (39.000)
  • Σέλτικ (38.000)
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (37.500)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

  • Γιουνγκ Μπόις (34.500)
  • Βασιλεία (33.000)
  • Μίντιλαντ (32.750)
  • Φράιμπουργκ (28.000)
  • Λουντογκόρετς (24.000)
  • Νότιγχαμ (23.039)
  • Στουρμ Γκρατς (23.000)
  • Στεάουα (22.500)
  • Νις (20.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

  • Μπολόνια (19.446)
  • Θέλτα (18.890)
  • Στουτγκάρδη (17.226)
  • Παναθηναϊκός (16.000)
  • Μάλμε (14.500)
  • Γκόου Αχέντ Ιγκλς (13.430)
  • Ουτρέχτη (13.430)
  • Γκενκ (11.370)
  • Μπραν (7.937)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

  • 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
  • 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
  • 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
  • 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
  • 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
  • 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
  • 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
  • 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026