Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν σήμερα στις 14:00 τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη League Phase του Europa League.

Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο τέταρτο αυτή του Ρουί Βιτόρια.

Πώς διεξάγεται η League Phase

-36 ομάδες συμμετέχουν σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα.

-Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός.

-Οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας.

Από κάθε γκρουπ, η ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους (έναν εντός, έναν εκτός).

-Δεν επιτρέπεται να κληρωθούν πάνω από δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα (104.500)

Πόρτο (79.750)

Ρέιντζερς (71.750)

Φέγενορντ (71.000)

Λιλ (66.000)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (56.000)

Μπέτις (52.250)

Ζάλτσμπουργκ (48.000)

Άστον Βίλα (47.250)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε (47.250)

Μπράγκα (46.000)

Ερυθρός Αστέρας (44.000)

Λιόν (43.750)

ΠΑΟΚ (42.250)

Βικτόρια Πλζεν (39.250)

Φερεντσβάρος (39.000)

Σέλτικ (38.000)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (37.500)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις (34.500)

Βασιλεία (33.000)

Μίντιλαντ (32.750)

Φράιμπουργκ (28.000)

Λουντογκόρετς (24.000)

Νότιγχαμ (23.039)

Στουρμ Γκρατς (23.000)

Στεάουα (22.500)

Νις (20.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια (19.446)

Θέλτα (18.890)

Στουτγκάρδη (17.226)

Παναθηναϊκός (16.000)

Μάλμε (14.500)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (13.430)

Ουτρέχτη (13.430)

Γκενκ (11.370)

Μπραν (7.937)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase