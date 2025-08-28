Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στο Champions League, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να σχολιάζει την κλήρωση και να αναφέρεται και σε μεταγραφικά θέματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφο (εντός) και Καϊράτ (εκτός), με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να κάνει δηλώσεις μετά το τέλος της κλήρωσης.

«Ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη εμπειρία. Είμαστε συνηθισμένοι να κερδίζουμε μεγάλες ομάδες επιπέδου Champions League, είτε αυτή ήταν η Άστον Βίλα, είτε η Φιορεντίνα. Τα παιδιά το έχουν κάνει παντού και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και εκτός έδρας. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι, θα τα δώσουμε όλα, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.

Θεωρώ ότι έχουμε καλούς παίκτες, καλό κλίμα στα αποδυτήρια, καλό προπονητή, την εμπειρία μας και όταν όλα αυτά δουλεύουν, μπορούμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να κοιτάμε ακόμα ψηλότερες κορυφές», είπε αρχικά ο Μαρινάκης και συνέχισε.

«Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το παρελθόν και επίσης με την Μπαρτσελόνα θα τα δώσουμε όλα. Θα ήθελα ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Βασίλισσα μέσα στο Καραϊσκάκη, θέλουμε να κερδίσουμε και να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία.

Μίλησα με τον Κιελίνι της Γιουβέντους, τα είπαμε πολύ ωραία και συμφωνήσαμε ότι θα ήταν ωραίο οι δύο ομάδες να τα πούνε στον επόμενο γύρο. Θυμούνται ακόμα το 1-0 στην Αθήνα και τη μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού στην Ιταλία».

Τέλος, σε ερώτηση για τα μεταγραφικά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε: «Σίγουρα κοιτάζουμε για ένα σέντερ μπακ κι εξτρέμ. Έχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή, ίσως να είναι και ένας σέντερ φορ, να κάνουμε την έκπληξη. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί».