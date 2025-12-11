Αυξημένος κατά 2,5% ήταν ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες επιχειρήσεις υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον φετινό Οκτώβριο.

Ο τζίρος ανήλθε σε 34.486.065 χιλ. ευρώ, έναντι των 33.651.923 χιλ. ευρώ τον Οκτώβριο 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ σημειώνουν ότι οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (15,2%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (0,6%).