Ο Ολυμπιακός επέστρεψε έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας στο Champions League και στην κλήρωση που έγινε την Πέμπτη (28/8) έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του, έχοντας ως στόχο μια θέση στην πρώτη 24άδα της κοινής βαθμολογίας ώστε να συμμετάσχει στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να απουσίαζαν από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση την προηγούμενη 4ετία, δεν απουσίαζαν όμως από τις επιτυχίες, με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του Europa Conference League το 2023-24. Γενικά η ομάδα του Πειραιά μάζεψε πολλούς βαθμούς στην Ευρώπη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξασφαλίσει φέτος την απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και στόχος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι να μην αρκεστεί στη συμμετοχή αλλά να κάνει… αισθητή την παρουσία της μέσω των αποτελεσμάτων της, κερδίζοντας το δικαίωμα να δώσει τις μάχες της στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μαζέψει σίγουρα διψήφιο αριθμό βαθμών -το πόσοι θα είναι αρκετοί θα κριθεί από την εξέλιξη των αγωνιστικών- με τους οκτώ αντιπάλους του να είναι οι εξής…

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός), Καϊράτ (εκτός).

Το αναλυτικό πρόγραμμα, πάντως, θα γίνει γνωστό το Σάββατο (30/8), όταν και θα έρθουν οι σχετικές ανακοινώσεις τόσο από τις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση όσο και από την UEFA.

Οι αντίπαλοι κάθε ομάδας

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Πάφος.

Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Άγιαξ, Νάπολι, Πάφο, Καραμπάγκ.

Ρεάλ Μαδρίτης: Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Μαρσείγ, Μπενφίκα, Μονακό, Καϊράτ.

Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καϊράτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Ντόρτμουντ: Ίντερ, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μπόντο, Κοπεγχάγη, Μπιλμπάο.

Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ, Γαλατάσαραϊ.

Μπαρτσελόνα: Με Τσέλσι, Παρί, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Κοπεγχάγη, Νιούκαστλ.

Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ, Μπιλμπάο.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ, Μονακό.

Λεβερκούζεν: Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη.

Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Καϊράτ, Μπιλμπάο.

Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ, Νιούκαστλ.

Κλαμπ Μπριζ: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ, Μονακό, Καϊράτ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ, Καραμπάγκ.

Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος, Μονακό.

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γαλατάσαραϊ.

Βιγιαρεάλ: Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάχγη, Πάφος.

Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη, Μονακό.

Μπόντο Γκλιμτ: Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό, Γαλατάσαραϊ.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, Μπιλμπάο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος, Καϊράτ.

Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Γαλατασαράι, Καραμπάγκ.

Σλάβια Πράγας: Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο, Πάφος.

Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, Νάπολι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Νιούκαστλ.

Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ, Κοπεγχάγη.

Μπιλμπάο: Παρί, Νόρτμουντ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ, Σλάβια, Καραμπάγκ και Νιούκαστλ.

Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο.

Μονακό: Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότενα, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος.

Γαλατασαράι: Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Ουνιόν και Μονακό.

Νιούκαστλ: Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν και Γαλατάσαραϊ.

Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ.

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καϊράτ και Καραμπάγκ.

Καϊράτ: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Πάφος και Κοπεχγάγη.