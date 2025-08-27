Τα προκριματικά του Champions League ολοκληρώθηκαν, οι 36 ομάδες που θα συμμετέχουν είναι πλέον γνωστές και ο Ολυμπιακός περιμένει την κλήρωση που θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (28/8, 19:00) για να μάθει ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί του.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν χάρη στους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει τα προηγούμενα χρόνια να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση για τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και αυτό από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία. Δεν είναι όμως και αρκετό για να… χορτάσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία θέλει να κερδίσει κι άλλους πόντους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, με την απόδοσή της και τα αποτελέσματά της.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα δώσουν τουλάχιστον οκτώ αγώνες στο Champions League και από εκεί και πέρα αν τερματίσουν στην πρώτη 24άδα θα συνεχίσουν με στόχο τους «16». Αν όχι, τουλάχιστον θα έχουν γεμίσει με χρήματα το ταμείο τους και θα περιμένουν την επόμενη σεζόν για να τα πάνε καλύτερα. Αυτή, όμως, είναι άλλη συζήτηση και δεν αφορά το παρόν.

Το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι το τι θα κάνει φέτος και οι πρώτες προβλέψεις θα γίνουν την Πέμπτη (28/8), όταν και θα μάθει τους αντιπάλους του στην κλήρωση που θα γίνει από την UEFA. Μια κλήρωση που θα είναι διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει εδώ και πολλές δεκαετίες καθώς… δεν θα υπάρχουν μπαλάκια.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει όταν θα βγει το όνομα μιας ομάδας από το 1ο γκρουπ και αμέσως το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας θα επιλέξει τυχαία τους οκτώ αντιπάλους, λαμβάνοντας όμως υπόψιν τις ακόλουθες παραμέτρους: Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες από την ίδια χώρα και δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα.

Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για τις 36 ομάδες και από εκεί και πέρα μέχρι και το Σάββατο (30/8), το αργότερο, θα έχει καταρτιστεί το πλήρες πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων.

Τα γκρουπ δυναμικότητας του φετινού Champions League

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μπριζ

Μπενφίκα

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι

Kαραμπάκ