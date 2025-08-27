Τα προκριματικά του Champions League ολοκληρώθηκαν, οι 36 ομάδες που θα συμμετέχουν είναι πλέον γνωστές και ο Ολυμπιακός περιμένει την κλήρωση που θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (28/8, 19:00) για να μάθει ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί του.
Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν χάρη στους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει τα προηγούμενα χρόνια να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση για τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και αυτό από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία. Δεν είναι όμως και αρκετό για να… χορτάσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία θέλει να κερδίσει κι άλλους πόντους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, με την απόδοσή της και τα αποτελέσματά της.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα δώσουν τουλάχιστον οκτώ αγώνες στο Champions League και από εκεί και πέρα αν τερματίσουν στην πρώτη 24άδα θα συνεχίσουν με στόχο τους «16». Αν όχι, τουλάχιστον θα έχουν γεμίσει με χρήματα το ταμείο τους και θα περιμένουν την επόμενη σεζόν για να τα πάνε καλύτερα. Αυτή, όμως, είναι άλλη συζήτηση και δεν αφορά το παρόν.
Το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι το τι θα κάνει φέτος και οι πρώτες προβλέψεις θα γίνουν την Πέμπτη (28/8), όταν και θα μάθει τους αντιπάλους του στην κλήρωση που θα γίνει από την UEFA. Μια κλήρωση που θα είναι διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει εδώ και πολλές δεκαετίες καθώς… δεν θα υπάρχουν μπαλάκια.
Η κλήρωση θα ξεκινήσει όταν θα βγει το όνομα μιας ομάδας από το 1ο γκρουπ και αμέσως το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας θα επιλέξει τυχαία τους οκτώ αντιπάλους, λαμβάνοντας όμως υπόψιν τις ακόλουθες παραμέτρους: Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες από την ίδια χώρα και δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα.
Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για τις 36 ομάδες και από εκεί και πέρα μέχρι και το Σάββατο (30/8), το αργότερο, θα έχει καταρτιστεί το πλήρες πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων.
Τα γκρουπ δυναμικότητας του φετινού Champions League
1o γκρουπ
Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα
2ο γκρουπ
Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο Μαδρίτης
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Μπριζ
Μπενφίκα
3ο γκρουπ
Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο
Μαρσέιγ
4ο γκρουπ
Κοπεγχάγη
Μονακό
Γαλατάσαραϊ
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Νιούκαστλ
Πάφος
Καϊράτ Αλμάτι
Kαραμπάκ