Το πανό για τον Κεμάλ Ατατούρκ δεν είναι τελικά το μοναδικό που σχεδίαζαν να κρεμάσουν οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα play off του Europa League, πριν το «κόψει» η UEFA.

Νωρίτερα, την Τετάρτη (27/8), έγινε γνωστό ότι η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία… άναψε κόκκινο στους οπαδούς της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι ήθελαν να απλώσουν ένα μεγάλο πανό για τον Κεμάλ στη ρεβάνς με τους «πράσινους».

Αυτό, όμως, δεν ήταν το μοναδικό καθώς τα τουρκικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν τώρα και ένα δεύτερο πανό που ήθελαν να απλώσουν οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ αλλά η UEFA το απαγόρευσε και αυτό. Ένα πανό στο οποίο απεικονιζόταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής.