Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ σχεδίαζαν να απλώσουν ένα τεράστιο πανό του Κεμάλ Ατατούρκ στη ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) με τον Παναθηναϊκό για τα play off του Europa League αλλά η UEFA δεν το επέτρεψε.

Οι «πράσινοι» έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης μετά τη νίκη με 2-1 στο ΟΑΚΑ και οι Τούρκοι, από την άλλη πλευρά, ποντάρουν και στους οπαδούς τους και στην ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν, προκειμένου να κάνουν την ανατροπή.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ είχαν αποφασίσει να απλώσουν ένα γιγάντιο πανό του Κεμάλ Ατατούρκ, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία όμως… άναψε κόκκινο και το πανό δεν θα είναι στις εξέδρες του γηπέδου.

«Η Σαμσουνσπόρ, θα υποδεχθεί την Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των playoff του UEFA Europa League, στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Στάδιο 19 Μαϊου ενάντια στην ελληνική ομάδα. Το πανό που απεικονίζει τα μάτια του μεγάλου ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ δεν έγινε αποδεκτό από τους υπεύθυνους της UEFA και της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Σταδίου της Σαμψούντας», αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγές στη διοίκηση της ομάδας τους.

Ο Ζαφέρ Κοζέ μάλιστα, μέλος της διοίκησης της Σαμσουνσπόρ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ: ««

Το πανό που ετοίμασαν οι οργανωμένοι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δεν εγκρίθηκε από τις αρχές, επειδή περιείχε την εικόνα που φαίνεται στο συνημμένο! Ετοιμάζουν τώρα νέο πανό. Αναρωτιέμαι ποιον ενοχλούν ένα ζευγάρι γαλάζια μάτια;».