Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε δηλώσει ότι δεν τον ενδιέφερε και τόσο το τι θα κάνει στο Diamond League της Ζυρίχης καθώς ο μεγάλος του στόχος είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Σεπτεμβρίου και τελικά τερμάτισε στην 6η θέση με καλύτερο άλμα στα 7,66μ.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης δεν ήταν σε καλή μέρα και φάνηκε από την αρχή καθώς τα πρώτα δύο άλματα ήταν άκυρα, για να προσγειωθεί στα 7,66μ. στο τρίτο.

Θα περίμενε κανείς ότι ο Τεντόγλου θα ανέβαζε ρυθμό στη συνέχεια και μαζί και την επίδοσή του, άρα και τη θέση του στην κατάταξη, αυτό όμως δεν συνέβη καθώς συνέχισε τα άκυρα άλματα.

Έτσι, με καλύτερο αυτό στα 7,66μ. πήρε τελικά την 6η θέση και από εδώ και πέρα μπορεί να επικεντρωθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που ακολουθεί και στο οποίο θα πάει με στόχο ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.