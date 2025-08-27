Για στημένους αγώνες στην Premier League από ποδοσφαιριστές κάνει λόγο σε δηλώσεις του ο πρώην επικεφαλής διεθνούς αστυνομικής ομάδας ερευνών, Φρέντρικ Γκάρνταρε.

Υπήρξε ο αρχηγός της αστυνομικής ομάδας της Σουηδίας που ερευνούσε για το οργανωμένο έγκλημα στον αθλητισμό και τα όσα λέει τώρα δεν αφορούν μόνο την πατρίδα του αλλά και το πιο ακριβό πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League.

Όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του ο Γκάρνταρε, στα τέλη του 2021 η ομάδα του, έχοντας συλλέξει στοιχεία επί μήνες, έκανε έφοδο σε παράνομο καζίνο και προχώρησε στην κατάσχεση πολλών κινητών τηλεφώνων, με ένα εξ αυτών να έχει… στοιχεία που καίνε.

Συγκεκριμένα, είχε στοιχεία που έδειχναν ότι ποδοσφαιριστές συνεργάζονταν με εγκληματικές ομάδες για το στήσιμο αγώνων σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ανάμεσά τους ξεχώριζε η Premier League.

Πολλοί παίκτες που αγωνίζονταν στο αγγλικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με τον Γκάρνταρε, εμπλέκονταν στην υπόθεση με παράνομο στοιχηματισμό σε κάρτες, κόρνερ και γενικά σε στήσιμο αγώνων, με τη σουηδική αστυνομία όμως να αποφασίσει να μην προχωρήσει περισσότερο την έρευνα.

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, από την πλευρά της, δεν έχει λάβει, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, τα πορίσματα από τη σουηδική αστυνομία προκειμένου να τα μελετήσει και να αποφασίσει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της.

«Ήταν η πιο ξεκάθαρη υπόθεση που έχω δει ποτέ. Δεν γίνεται πιο σαφές από το να βρεθούν τέτοια δεδομένα σε κατασχεμένο κινητό. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να γίνει κάτι», τόνισε σχετικά ο Γκάρνταρε και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα δοθεί ή όχι συνέχεια στο θέμα.