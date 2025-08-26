Η πορτογαλική «A Bola» αποκάλυψε πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στη λίστα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι Πορτογάλοι έχουν ρωτήσει ήδη τον ΠΑΟΚ για τον 22χρονο ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ωστόσο για ακόμη μία φορά πως δεν αποτελεί πρώτη επιλογή της Σπόρτινγκ.

Να θυμίσουμε πως το φετινό καλοκαίρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε μια ανάσα από τη Στουτγκάρδη και δεν μπήκε την τελευταία στιγμή στο αεροπλάνο για Γερμανία με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος τελικά του πρόσφερε νέο συμβόλαιο και έτσι ο 22χρονος ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ.