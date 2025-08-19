Ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Σαντίνο Αντίνο, είναι ένας παίκτης που το τμήμα scouting του συλλόγου του Ολυμπιακού τον έχει εντοπίσει από ιδιαίτερα μικρή ηλικία.

Ο αντιπρόεδρος των Πειραιωτών Κώστας Καραπαπάς στάθηκε σε αυτό στην παρουσία του σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του εξωτερικού και ειδικότερα σε αυτή του Thrylos 7 International), όπου αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, μιλώντας για 3 ώρες και 18 λεπτά.

Στο σκέλος δηλαδή του πως λειτουργεί το τμήμα scouting των Πειραιωτών και στο ότι έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για έναν παίκτη: από τα στατιστικά του μέχρι και το τι χαρακτήρας είναι.

Ως προς την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο λοιπόν, του νεαρού Αργεντίνου εξτρέμ, ο Ολυμπιακός (που έχει μόνιμα δικό του άνθρωπο στην Αργεντινή) τον έχει σε καθεστώς τσεκαρίσματος από την ηλικία των 16 ετών. Τώρα ο Αντίνο είναι στα 19 του χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό αγωνιστικό project αλλά και πολλά υποσχόμενο. Δεν είναι βέβαια η μόνη τέτοια περίπτωση από πλευράς χρονικής παρακολούθησης.

Πλην όμως από τη στιγμή που παραμένει στην επικαιρότητα και ως ένας παίκτης που θέλει να κλείσει και τυπικά ο Ολυμπιακός έχει τη σημασία του όλο αυτό ως background. Ότι δηλαδή υπάρχει ένας ολόκληρος… φάκελος με τα στοιχεία του παίκτη και για το potential του.