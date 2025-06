Ο αγώνας Πατσούκα – Ζάλτσμπουργκ για την πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Σινσινάτι των ΗΠΑ έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη διάρκεια του, αλλά και για ένα αληθινά εντυπωσιακό στιγμιότυπο: πέντε κεραυνοί «χτύπησαν» σχεδόν ταυτόχρονα στον ουρανό πάνω από το TQL Stadium, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε… blockbuster ταινίας καταστροφής.

Το ματς ξεκίνησε με ένταση, πάθος και τους Αυστριακούς της Ζάλτσμπουργκ να προηγούνται στο 42’ με υπέροχο σουτ του Όσκαρ Γκλουχ. Όμως λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 54’, όλα άλλαξαν. Βροντές και κεραυνοί άρχισαν να σκεπάζουν τον ουρανό της πόλης και η σφοδρή καταιγίδα που ακολούθησε ανάγκασε τον διαιτητή Μουσταφά Γκορμπάλ να διακόψει αμέσως τον αγώνα, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας των ΗΠΑ για υπαίθριες διοργανώσεις.

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες της διοργάνωσης, με πέντε κεραυνούς να φωτίζουν ταυτόχρονα τον ουρανό πάνω από το στάδιο, έγιναν viral στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για «το πιο επικό σκηνικό σε ματς του Club World Cup».

Η διακοπή κράτησε 97 ολόκληρα λεπτά, με τους θεατές να καταφεύγουν στους εσωτερικούς χώρους του σταδίου και τους παίκτες να επιστρέφουν για προθέρμανση γύρω στις 8:30 το βράδυ (τοπική ώρα). Όταν ο αγώνας συνεχίστηκε, η Πατσούκα ισοφάρισε σχεδόν αμέσως στο 56’ με φάουλ του Μπράιαν Γκονζάλες, όμως η Ζάλτσμπουργκ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Στο 76’, ο Καρίμ Ονισίγουο με ωραία κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-2, χαρίζοντας στους Αυστριακούς μια πολύτιμη νίκη στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε σχεδόν 3,5 ώρες μετά τη σέντρα, με τη FIFA να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία ευχαριστεί ομάδες και φιλάθλους για την υπομονή τους, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια παραμένει απόλυτη προτεραιότητα.

Ήταν ένα ματς που οι φίλοι του ποδοσφαίρου και της φύσης δεν θα ξεχάσουν εύκολα. Ένα παιχνίδι που απέδειξε πως, όσο και αν οι ομάδες προετοιμάζονται για όλα, ο καιρός έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.

Current conditions at TQL Stadium ⛈️😬



Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PACSAL pic.twitter.com/ZLpGL56xkH