Ο Παναθηναϊκός δεν θα κατακτήσει και φέτος τη Euroleague καθώς ηττήθηκε με 82-76 από τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, το τέλος του οποίου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το είδε μόνος του από ένα διάδρομο.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ταξίδεψε το βράδυ της Πέμπτης (22/5) στο Άμπου Ντάμπι και μία μέρα μετά ήταν, φυσικά, στο γήπεδο, όπου αρχικά χαιρέτησε όλους τους παίκτες λίγο πριν την έναρξη του ημιτελικού ενώ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε έντονα παράπονα από τους διαιτητές.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε να προσπεράσει στο σκορ, δεν το έκανε όμως και τελικά δεν απέφυγε την ήττα με 82-76, με συνέπεια να παίξει στον μικρό τελικό.

Το τέλος του ημιτελικού, πάντως, ο Γιαννακόπουλος δεν το παρακολούθησε από τη θέση του αλλά μόνος του από ένα διάδρομο, κοντά στο σημείο στο οποίο κάθονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού που περιμένουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Μονακό στον άλλο ημιτελικό.

🤯 Dimitris Giannakopoulos, the owner of Panathinaikos, has left the court and is watching the end of the semifinal from the corridor pic.twitter.com/CuKnkndDvx