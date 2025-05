Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στο Άμπου Ντάμπι για το Final Four της Euroleague και πριν την έναρξη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ ταξίδεψε το βράδυ της Πέμπτης (22/5) στο Άμπου Ντάμπι για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν να κατακτήσει και φέτος, για 8η φορά συνολικά, το τρόπαιο.

Ο Γιαννακόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των «πράσινων» όταν εμφανίστηκε στην Etihad Arena, σχεδόν μία ώρα πριν την έναρξη του ημιτελικού, ενώ λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ χαιρέτησε τους παίκτες της ομάδας του, εμψυχώνοντάς τους.

Ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει και πέρυσι τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και θέλει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία του, περιμένοντας τον Ολυμπιακό ή τη Μονακό στον τελικό της Κυριακής (25/5).

☘️ Dimitris Giannakopoulos, the owner of Panathinaikos, is on the court to support his players ahead of the first EuroLeague Final Four semifinal.



