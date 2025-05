Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση είναι γεγονός, καθώς 155 μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του πάτησε ξανά παρκέ, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε δηλώσει τον Γάλλο σέντερ στη 12άδα των «πράσινων» για την αναμέτρηση με τους Τούρκους που θα κρίνει το ποια εκ των δύο ομάδων θα προκριθεί στον τελικό της Euroleague και τελικά πήρε χρόνο συμμετοχής.

Με το παιχνίδι να μην πάει καλά για τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημά του, ο Αταμάν έριξε στη μάχη τον Λεσόρ, ο οποίος πέτυχε και το πρώτο του καλάθι έπειτα από απουσία πέντε μηνών.

Η ομάδα που θα νικήσει θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (25/5) τον Ολυμπιακό ή τη Μονακό, ομάδες που θα αναμετρηθούν στον δεύτερο τελικό σε λίγες ώρες (21:00).

He waited months for this moment!🙌Lessort steps back into the fight — and it's a Final Four showdown with Fenerbahce Beko!🤯