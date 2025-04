Η Άστον Βίλα υποδέχεται στην έδρα της το «Βίλα Παρκ» την Παρί Σεν Ζερμέν για την δεύτερη φάση του προημιτελικού του Champions League με τους Γάλλους να έχουν το προβάδισμα με 3-1 από το πρώτο ματς και οι οπαδοί της Βίλα έκαναν μια τρομερή… έκπληξη στην Παρί Σεν Ζερμέν, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι έκλεψαν τις ρόδες του πούλμαν που μετακινείται η ομάδα από το Παρίσι, την ώρα που η ομάδα βρισκόταν στο ξενοδοχείο.

Για την ώρα πάντως, ίσως χρειαστεί να φτάσουν στο «Βίλα Παρκ»… περπατώντας.

Aston Villa fans stole the wheels from the PSG team bus😄They'll be walking to the match today😫#ChampionsLeague #UCL #PSGASV #AVFC #PSG pic.twitter.com/x7OiBpfoi8