LeBron James over his last 3 games:



37 PTS – 6 REB – 8 AST

35 PTS – 5 REB – 9 AST

28 PTS – 10 REB – 12 AST



Year 21

Don’t normalize greatness 🤴🏾🐐 pic.twitter.com/Lqyks6iQN4