Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10.00 το πρωί πήραν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος των Χανίων που εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας προκειμένου να εκδώσουν πλαστές γνωματεύσεις.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι δύο τους οδηγήθηκαν περίπου στις 16.00 το απόγευμα στην εισαγγελία Χανίων που άσκησε δίωξη για δωροδοκία σε κακουργηματικό βαθμό.

Οι δύο τους είχαν προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το πρωί, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αστυνομικών για υποθέσεις φερόμενων πλαστών αποτελεσμάτων στις γνωματεύσεις.

Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και οι δύο τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

«Και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται» ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του ο Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δικηγόρος του τοξικολόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της αστυνομίας στα Χανιά είχε ανοίξει σε πολλά μέτωπα και υποθέσεις στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται περίπου 25 άτομα, εκκινώντας από την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών που είχε απασχολήσει πριν από περίπου ένα χρόνο την κοινή γνώμη.