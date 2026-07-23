Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν περίπου στις 16:00 το απόγευμα το στέλεχος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και ένας τοξικολόγος, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εκβιασμών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι δύο τους είχαν προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το πρωί, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αστυνομικών για υποθέσεις φερόμενων πλαστών αποτελεσμάτων στις γνωματεύσεις.

Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και οι δύο τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της αστυνομίας στα Χανιά είχε ανοίξει σε πολλά μέτωπα και υποθέσεις στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται περίπου 25 άτομα, εκκινώντας από την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών που είχε απασχολήσει πριν από περίπου ένα χρόνο την κοινή γνώμη.