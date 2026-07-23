Στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων οδηγήθηκαν σήμερα τρία πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για στέλεχος της υπηρεσίας, έναν δικηγόρο και έναν τοξικολόγο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι προσαγωγές έγιναν στο πλαίσιο ερευνών της αστυνομίας οι οποίες αφορούν 25 άτομα και εκκίνησαν από την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών που είχε απασχολήσει πριν από περίπου ένα χρόνο την κοινή γνώμη.

Το στέλεχος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές αν εμπλέκεται σε υπόθεση δωροληψίας προκειμένου να εκδώσει πλαστές αναφορές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ερευνάται από την αστυνομία η εμπλοκή ή μη, του εργαζόμενου που εξέδιδε αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο δικηγόρος πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες.