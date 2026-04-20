Την πρωτόδικη ποινή καθείρξεως 8 ετών και 9 μηνών διατήρησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στη Θεσσαλονίκη στον 37χρονο που πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα την 71 ετών μητέρα του για να την «λυτρώσει» – όπως είπε – από τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Το έγκλημα – σύμφωνα με τη δικογραφία- τελέστηκε στις αρχές Απριλίου του 2023 σε ερημική τοποθεσία στον Κορινό Πιερίας, όπου μητέρα και γιος μετέβησαν για βόλτα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Μετά τη δολοφονία ο 37χρονος (σήμερα) δράστης επέστρεψε με τη σορό της μητέρας του στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, όπου διέμεναν μαζί, εγκαταλείποντας το άψυχο σώμα της κοντά στα νεκροταφεία της περιοχής.

Ο ίδιος, όπως ισχυρίστηκε, επιχείρησε να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του χωρίς όμως να τα καταφέρει και περιπλανιόταν επί 20 μέρες σε διάφορες περιοχές μέχρι που εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στο Φάληρο Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του ομολόγησε το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι το έκανε για να «απελευθερώσει» την μητέρα του.

«Με είχε πιάσει αμόκ. Μετά το έγκλημα, ήθελα να αυτοκτονήσω. Δεν είχα το σθένος να το κάνω. Χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ανέβαινα έναν “Γολγοθά” από μικρό παιδί. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα κάτι τέτοιο» ανέφερε ο 37χρονος, απολογούμενος ενώπιον των δικαστών του Εφετείου. Επιμένοντας στη θέση του περί «λύτρωσης» της μητέρας του, απολογήθηκε ότι την έβλεπε να υποφέρει: «Είχε σωματικούς πόνους. Μου το ζητούσε η ίδια να της αφαιρέσω τη ζωή», είπε και τόνισε πως όταν αποφυλακιστεί θα επισκεφτεί το μνήμα της, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του.

Το πρωτόδικο δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, δεχόμενο όμως ότι τέλεσε την πράξη του υπό συνθήκες ελαττωμένου καταλογισμού αφού έκανε δεκτή σχετική ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που βεβαίωνε διαταραχές ψυχικής φύσεως. Επιπλέον του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ο 37χρονος εκτίει την ποινή του στο ψυχιατρικό κατάστημα κρατουμένων του Κορυδαλλού.