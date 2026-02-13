Συνελήφθη σε περιοχή της Σητείας ένας 35χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, λόγω εγκατάλειψης του σκύλου ιδιοκτησίας του, όπως προέκυψε από τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης που κατείχε το ζώο, το οποίο περισυλλέχθηκε από φιλοζωικό σύλλογο.

Ο ίδιος πάντως φέρεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, να υποστήριξε ότι είχε χάσει το ζώο του και ότι δεν το εγκατέλειψε. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.