Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πύλο με πρωταγωνιστή έναν 25χρονο με καταγωγή από την Αλβανία. Ο νεαρός επιτέθηκε βίαια σε έναν 51χρονο κουρέα γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Ο δράστης δεν έμεινε ικανοποιημένος με το κούρεμα και αρχικά εξύβρισε τον κουρέα και έφυγε. Στη συνέχεια όμως επέστρεψε οπλισμένος με ένα γκλοπ.

Ο 25χρονος, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 9/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» χτύπησε ανελέητα τον κουρέα για πάνω από 10 λεπτά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χρησιμοποιώντας το γκλοπ. Μετά την επίθεση, έσπασε και το αυτοκίνητο του κουρέα πριν φύγει.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα από τους γείτονες και συνέλαβε τον 25χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

