Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν -τουλάχιστον από την άνοιξη του 2023- στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ..

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, το προηγούμενο 24ωρο, τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία 48χρονος που φέρεται ως «αρχηγός» της οργάνωσης. Τα κέρδη που αποκόμισε το κύκλωμα εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τις 195.000 ευρώ. Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία εις βάρος 44 ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο πελατών-αγοραστών, το οποίο αποτελούνταν τουλάχιστον από 44 άτομα, ενώ προέβη σε τουλάχιστον 346 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών. Από την έρευνα που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία που συνδέουν την εγκληματική ομάδα με παράνομες διακινήσεις κοκαΐνης (περίπου 1,3 κιλών), ακατέργαστης κάνναβης (άνω των 18 κιλών) και κατεργασμένης κάνναβης-«σοκολάτα» (σχεδόν 3,3 κιλών).

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, εκτός από τον 48χρονο φερόμενο ως «διευθύνοντα», συνελήφθησαν ένας 38χρονος που -μεταξύ άλλων- λειτουργούσε ως «ταμίας» της οργάνωσης, ένας 39χρονος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως διανομέας σε εταιρεία κούριερ, μετέφερε και διακινούσε τα ναρκωτικά, όπως επίσης 43χρονος, επιφορτισμένος τόσο με την αποθήκευση όσο και με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και την είσπραξη και παράδοση των χρημάτων από τις αγοραπωλησίες στον «αρχηγό».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και υπαίθριο χώρο, κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- συσκευασίες κοκαΐνης (1 γραμμάριο), ακατέργαστης κάνναβης (303,5 γραμμάρια), κατεργασμένης κάνναβης (322 γραμμάρια), έξι κενές συσκευασίες δεμάτων κατεργασμένης κάνναβης με λογότυπα, γυάλινο βάζο με 13,5 γραμμάρια κοκαϊνης (επιμελώς κρυμμένο σε πλαστικό σωλήνα), επτά ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ιδιόχειρες σημειώσεις. Ακόμη, κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών, και το χρηματικό ποσό των 7.680 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.