Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση της 16χρονης της οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί το απόγευμα της Δευτέρας 26/1, από την περιοχή του Κορυδαλλού.

Όπως γνωστοποίησε σήμερα Τετάρτη 28/1, με ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 16χρονη βρέθηκε σώα και είναι καλά στην υγεία της ενώ εντοπίστηκε από την Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή Γουδί.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν την ζωή της σε κίνδυνο.