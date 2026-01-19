Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 40χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, για τις κλοπές οχημάτων στον Αφανό Λαμίας.

Μετά την απολογία του το πρωί της Δευτέρας, στον ανακριτή Λαμίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι τη δίκη για τη δράση του.

Του ανταποκριτή μας για τη Στερεά Ελλάδα από το lamiareport.gr

Ο 40χρονος που διαμένει στον καταυλισμό των Φαρσάλων, φέρεται στην απολογία του να υποστήριξε ότι η φτώχεια τον οδήγησε στις συγκεκριμένες πράξεις, ενώ υποσχέθηκε ότι μέχρι τη δίκη θα έχει βρει τρόπο να αποζημιώσει τα θύματά του για τις ζημιές που προκάλεσε στα οχήματά τους. Ωστόσο δεν κατονόμασε τους τέσσερις συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος, το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, μαζί με τέσσερις, όπως αποκάλυψε, συνεργούς του, μετέβη από τα Φάρσαλα στον Αφανό Λαμίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έχοντας κατοπτεύσει την περιοχή, είχαν θέσει ως στόχο να κλέψουν αυτοκίνητα, ξεκινώντας από ένα Toyota Starlet, το οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν παρατημένο την ίδια ημέρα στην περιοχή της Ξηριώτισσας.

Τελικά, οι δράστες κατάφεραν να φύγουν για Φάρσαλα με ένα Toyota Hilux Tornado 4Χ4, το οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένο σε ένα αυλάκι, σκεπασμένο με μουσαμά και καλυμμένο από πάνω με χώμα και ξύλα.