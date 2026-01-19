Βαρύ πένθος επικρατεί στην κοινωνία της Λήμνου μετά τον θάνατο του Χαράλαμπου Πρασσά, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία μόλις 20 ετών.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Πλατύ, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχό της, με αποτέλεσμα την πτώση του σε γκρεμό.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και της επιχείρησης που στήθηκε από ξηρά και θάλασσα, η κατάληξη ήταν η πλέον δυσάρεστη, βυθίζοντας το νησί στη θλίψη.

Συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η τοπική κοινωνία, σύμφωνα με το limnosfm100.gr, θα πουν το τελευταίο αντίο στον Χαράλαμπο αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Ανδρώνι.