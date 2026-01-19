Κινηματογραφική καταδίωξη ακολούθησε στο Ηράκλειο, μετά την άρνηση ενός 43χρονου να σταματήσει στο σήμα της τροχαίας για τον τυπικό έλεγχο. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 18 Ιανουαρίου.

Με σειρήνες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ακολουθούν, με τον 43χρονο οδηγό να συνεχίζει μια τρελή πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια.

Ο 43χρονος έτρεχε τόσο που το αυτοκίνητό του ξεκίνησε να κάνει διακοπές στην πορεία του και ήταν και ο λόγος που τελικά σταμάτησε και συνέληφθη.

Οι παραβιάσεις του όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ο 43χρονος είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ «που παραλίγο να χαλάσει το μηχάνημα του αλκοτέστ», όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές στο Creta24. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 43χρονος δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρους του επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα.