Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή επέβαλλε χθες το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας σε γιατρό για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Του ανταπροκριτή μας στη Θεσσαλία από larissanet.gr

Η πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος αφορούσε πλημμέλειες σχετικά με την σωστή διάγνωση του προβλήματος υγείας που ταλαιπωρούσε έναν άντρα που έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με πόνους στο νεφρό το 2018. Η πραγματική αιτία του πόνου που ήταν ένας όγκος δεν έγινε σαφής τότε στον κατηγορούμενο ο οποίος επιπλέον δεν διέταξε επανάληψη των εξετάσεων με αποτέλεσμα μετά από κάποιους μήνες ο άντρας να πεθάνει εξαιτίας της λανθασμένης ουσιαστικά διάγνωσης.

Αρχικά ο γιατρός, που τότε είχε την ειδικότητα του ουρολόγου, παραπέμφθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας όπου και αθωώθηκε. Ωστόσο ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας άσκησε έφεση επί της αθωωτικής απόφασης και η υπόθεση οδηγήθηκε ξανά στις δικαστικές αίθουσες αυτή τη φορά στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας.

Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία με αρκετές συνεδριάσεις και καταθέσεις γιατρών πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων το δικαστήριο αποφάσισε τελικά ομόφωνα την ενοχή του κατηγορουμένου όπως ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Η ποινή που του επιβλήθηκε μετά και την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου ήταν δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.