Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει ιδιοκτήτη σπιτιού στη Γλυφάδα να κυνηγάει τρεις διαρρήκτες που τον είχαν βάλει στόχο.

Το βίντεο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το περιστατικό έγινε στις 19:45 το απόγευμα.

Οι τρεις δράστες, ανενόχλητοι και φορώντας κουκούλες και μάσκες στο πρόσωπο, μπαίνουν στην πιλοτή πολυκατοικίας. Με προσεκτικές κινήσεις «σκανάρουν» τον χώρο, ώστε να δουν τι μπορούν να κλέψουν.

Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος της πολυκατοικίας τους χαλάει τα σχέδια. Προσπαθεί να πιάσει τον έναν που πηδάει τα κάγκελα, ενώ συνεργός του τρέχει κι εκείνος να διαφύγει. «Τι κάνετε εκεί ρε;», φώναζε ο ιδιοκτήτης, τον οποίο προσέγγισε στη συνέχεια ένας γείτονας για να προσφέρει βοήθεια.

Δεν είναι ωστόσο το μοναδικό περιστατικό στην περιοχή της Γλυφάδας, σύμφωνα με το Mega. Στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές για κουκουλοφόρο, ο οποίος βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.