Συνεχίζονται οι έρευνες στην Κρήτη για τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε παραμονές Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το Live News, οι έρευνες πραγματοποιούνται από την ομάδα εθελοντών του Χρήστου Ράμου.

«Δεχτήκαμε την πρόσκληση της οικογένειας για να βοηθήσουμε και εμείς τις έρευνες. Σημείο μηδέν για μας είναι από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Από κει θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Πιστεύω πάρα πολύ στα σκυλιά που θα έρθουν αύριο το πρωί στις 7:00 η ώρα. 9:00 η ώρα έχουμε εδώ ραντεβού με την αστυνομία και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, ξανά απ’ το μηδέν για να ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε την έρευνά μας για όσο χρειαστεί, μέχρι να βρεθεί ο Αλέξης», είπε ο Χρήστος Ράμος στο Live News.

Επίσης, στην εκπομπή του Mega μίλησε και η μητέρα του 33χρονου, η οποία δήλωσε: «Έχω κατέβει στην Κρήτη κι εγώ, γιατί εδώ δέκα άτομα εθελοντικά ήρθαν να βοηθήσουνε τον Αλέξη μας και θεώρησα ότι ήτανε, όχι απλώς απαραίτητο, ήτανε επιβεβλημένο να είμαι και εγώ μαζί τους. Και έτσι ήρθαμε σήμερα όλοι εδώ και θα ‘ρθούνε και επίσης άλλοι τρεις, με σκυλιά που θα ψάξουνε. Και από ό,τι βλέπω είναι ο Ερυθρός Σταυρός εδώ, εθελοντές, και θα ‘ρθούνε κυνηγοί. Δηλαδή θα γίνει μία μεγάλη προσπάθεια, αν μπορούμε, αν μπορέσουμε να τον βρούμε…. Αν ο Θεός τον βοήθησε να ζήσει, μην αφήσουμε την προσπάθεια».

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη του γιατρού χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου του 2025. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Εκείνος το έκανε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.