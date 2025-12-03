Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (3/12/2025) αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση εξανάγκαζε τους ανήλικους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, από την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων, σε καταστήματα ψιλικών – μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, και παρέχεται αρωγή και προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.