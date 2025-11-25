Αναστάτωση επικράτησε στο Ηράκλειο με οικογένεια Ισραηλινών να δέχεται επίθεση, ενώ λίγο νωρίτερα βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης από άτομα που αντιτίθενται στην παρουσία του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της περιοχής.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι Ισραηλινοί είχαν μπογιές στα ρούχα τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, σε περισσότερες από 15 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν λοιπόν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και ποιοι απ’ αυτούς έχουν εμπλοκή στο επεισόδιο.