Στόχος διάρρηξης έγινε κοσμηματοπωλείο σε κομβικό σημείο της Λάρισας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι και να εξαφανίζονται πριν γίνουν αντιληπτοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον πεζόδρομο της οδού Παπακυριαζή, σε απόσταση αναπνοής από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. Σύμφωνα με το larissanet, μετά τις 4:00 τα ξημερώματα οι διαρρήκτες προσέγγισαν το κατάστημα, έδεσαν το ρολό ασφαλείας με ιμάντα και ασκώντας δύναμη το τράβηξαν, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία.

Αφού απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου, αφαίρεσαν κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να αφήσουν ίχνη πίσω τους.

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα, οπότε και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Άμεσα ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.