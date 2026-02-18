Υπό πίεση παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η διαφαινόμενη πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης οδηγεί σε περιορισμό του risk premium στις αγορές αργού.

Η εικόνα των δεικτών

Η τιμή του διεθνούς σημείου αναφοράς, του Brent, παρουσίασε οριακές μεταβολές παραμένοντας πάνω από τα 67 δολάρια το βαρέλι, μετά τη χθεσινή υποχώρηση κατά σχεδόν 2%. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό (WTI) κινήθηκε πλησίον των 62 δολαρίων.

Παρά τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη υπερπροσφορά (glut) που θα μπορούσε να πιέσει τις τιμές παγκοσμίως, το αργό έχει καταγράψει άνοδο εντός του έτους, καθώς σύμφωνα με το Bloomberg, οι γεωπολιτικές ανησυχίες -με επίκεντρο το Ιράν- υπερκαλύπτουν τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι βανς, δήλωσε την Τρίτη πως οι συνομιλίες εξελίχθηκαν θετικά, σημειώνοντας ωστόσο πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί τις «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να επιστρέψουν στη Γενεύη σε δύο εβδομάδες με νέα πρόταση.

Στρατιωτική κινητικότητα στα Στενά του Ορμούζ

Η διαφαινόμενη διπλωματική πρόοδος λαμβάνει χώρα σε ένα σκηνικό αυξημένης στρατιωτικής κινητοποίησης. Το Ιράν ανακοίνωσε την Τρίτη το προσωρινό κλείσιμο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, λόγω στρατιωτικών ασκήσεων. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην αποστολή και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Οι συνομιλίες είναι προγραμματισμένο να συνεχιστούν την Τετάρτη, σύμφωνα με συνεργάτη του επικεφαλής διαπραγματευτή του Κιέβου. Οποιαδήποτε αποκλιμάκωση στην εισβολή της Μόσχας ενδέχεται να οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τη ροή ρωσικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.