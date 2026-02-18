Μήνυμα και για το καλοκαίρι

Μεγάλο ματς για τον Ολυμπιακό σήμερα με τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και ο Μαρινάκης περιμένει από την ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει, μετά την ομιλία του πριν δύο μέρες. Ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» είπε πολλά στους παίκτες και τον Μεντιλίμπαρ για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είχε μεγάλο ενδιαφέρον η αναφορά του στα μεταγραφικά. Ο Μαρινάκης απάντησε σε όσους λένε διάφορα, ξεκαθαρίζοντας πως η διοίκηση έκανε αυτό που ήθελε ο προπονητής. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους οι οπαδοί και ενόψει του καλοκαιριού. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ εμπιστεύεται απολύτως τον Ισπανό προπονητή και ό,τι θα γίνει στις μεταγραφές το καλοκαίρι, θα είναι κατόπιν δικής του υπόδειξης.

Μυστήριο

Στην ομιλία του προς την ομάδα, ο Μαρινάκης αναφέρθηκε και στους παίκτες που έφυγαν τον Ιανουάριο επειδή οι ίδιοι το ζήτησαν και ένας εξ αυτών είναι ο Στρεφέτσα. Και είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Βραζιλιάνος εξτρέμ… Ήταν εξαιρετικός στην Κόμο, ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει, δεν έδειξε απολύτως τίποτα στην Ελλάδα, επέστρεψε στην Ιταλία ως δανεικός στην Πάρμα και σε δύο εμφανίσεις ήταν πάρα πολύ καλός. Πώς γίνεται να μην κάνει τίποτα στη Stoiximan Super League και να ξεχωρίζει στη Serie A, είναι πραγματικά μυστήριο. Είναι θέμα προπονητή; Είναι θέμα ρόλου; Κανείς δεν ξέρει.

Τελειωμένος αλλά όχι τώρα

Στον Παναθηναϊκό δεν τους απασχολούν τα μεταγραφικά αυτή τη στιγμή αλλά το αν θα υπάρξει ή όχι κάποια βελτίωση με τον Μπενίτεθ, ο οποίος τα ακούει κανονικά και με το νόμο πλέον. Ο Ισπανός έχει απογοητεύσει τους πάντες και ο Αλαφούζος δέχεται εισηγήσεις ακόμη και για άμεση απομάκρυνση, το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό. Τι νόημα θα είχε το να αλλάξει τώρα προπονητή το «τριφύλλι»; Τι θα κερδίσει, δηλαδή, αν φύγει ο Μπενίτεθ και έρθει κάποιος άλλος; Θα μπει στην 4άδα; Κι αυτό να συμβεί, δεν θα αποτελεί… θρίαμβο. Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι να φτιάξει ομάδα και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος προπονητής το καλοκαίρι, ποιος σοβαρός θα έρθει τώρα, τρεις μήνες πριν το τέλος της σεζόν;

Έχει ενημερωθεί ο Πινέδα

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά το ματς στην Τούμπα, έχει μπροστά της το δύσκολο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και έχει και το θέμα των ανανεώσεων των συμβολαίων. Ο Μάνταλος ήδη συμφώνησε, ο Βίντα είναι ο επόμενος με τον οποίο θα γίνει συζήτηση και το τελευταίο 24ωρο ήρθε στο προσκήνιο και το θέμα του Πινέδα. Ο Μεξικανός χαφ δεσμεύεται μέχρι το 2027 και έχει ήδη ενημερωθεί για την πρόθεση της διοίκησης να του κάνει πρόταση ανανέωσης. Και θα είναι πολύ καλή η πρόταση, με δεδομένο ότι κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν και ο Νίκολιτς τον θεωρεί απαραίτητο. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος θα αποφασίσει αν θα την αποδεχθεί ή όχι. Και θα πρέπει να το αποφασίσει μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί δεν νοείται να μπει στην επόμενη με το συμβόλαιό του να λήγει.

Το… παιχνιδάκι του Λανουά

Εντύπωση προκαλεί η τακτική που ακολουθεί η ΚΕΔ το τελευταίο διάστημα, μετά την απόφασή της να σταματήσει τα εβδομαδιαία βίντεο με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων. Τι κάνει ο Λανουά πλέον; Διαρρέει το τι πιστεύει για κάθε επίμαχη φάση, με αποτέλεσμα ο Τύπος να φτιάχνει και το ανάλογο κλίμα. Υπάρχει λογική σε αυτό; Από το να γίνονται διαρροές, είναι σαφώς προτιμότερο το να αρχίσουν ξανά τα βίντεο. Πώς να αρχίσουν, όμως, αυτά, από τη στιγμή που ο Γάλλος σε παρόμοιες φάσεις κάνει διαφορετικές κρίσεις; Έτσι, έχει διαμορφωθεί μια εντελώς περίεργη κατάσταση, στην οποία η ΚΕΔ δεν αναλύει μέσω βίντεο τις επίμαχες φάσεις για να μη δημιουργείται κλίμα και προτιμάει να διαρρέει το τι πιστεύει για κάθε φάση, δίνοντας ξανά τη δυνατότητα σε κάποιους να δημιουργούν κλίμα…

Στήριξη σε Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σήμερα στη μάχη του Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, με τα σενάρια για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν να δίνουν και να παίρνουν. Το τι θα γίνει το καλοκαίρι θα κριθεί από το πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν, όπως έχει πει ο ίδιος: Αν δεν κατακτήσει ούτε Euroleague ούτε πρωτάθλημα, θα φύγει. Μέχρι τότε, όμως, θα είναι κανονικά στη θέση του. Η φημολογία περί αντικατάστασής του τώρα δεν έχει καμία βάση, ο Γιαννακόπουλος τον στηρίζει και μαζί θα πετύχουν ή θα αποτύχουν. Δεν υπάρχει και καμία σοβαρή εναλλακτική επιλογή άλλωστε αυτή την περίοδο, αν υποθέσουμε ότι θα υπήρχε θέμα αλλαγής προπονητή. Δεν υπάρχει όμως.