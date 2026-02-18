Πολιτικό σεισμό στη Γαλλία έχει προκαλέσει το λιντσάρισμα 23χρονου φοιτητή, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ήταν προσκείμενος στην άκρα δεξιά. Το επεισόδιο, που έλαβε χώρα στη Λυών κατά τη διάρκεια σύγκρουσης ακροαριστερών και ακροδεξιών ομάδων, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, με τα βέλη της κριτικής να στρέφονται πλέον κατά της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Μελανσόν.

Ο θάνατος του 23χρονου Κουαντέν Ντεράνκ επήλθε το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά τη σύγκρουση και έκτοτε η πολιτική ζωή της Γαλλίας ταράσσεται στα απόνερα του τραγικού, όπως το έχουν χαρακτηρίσει όλα τα κόμματα, συμβάντος. Η γαλλική αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι προς το παρόν ανακρίνονται 11 άτομα ύποπτα για συμμετοχή στη σύγκρουση της περασμένης Πέμπτης, μεταξύ των οποίων είναι και ο συνεργάτης του βουλευτή Ραφαέλ Αρνό, του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Με απόφαση της προέδρου της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης απαγορεύτηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η είσοδος του συνεργάτη στο κοινοβούλιο, ενώ ο βουλευτής Ραφαέλ Αρνό ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη λήξη της εν λόγω συνεργασίας. Ωστόσο, τόσο από την πλευρά της γαλλικής κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά των περισσότερων γαλλικών πολιτικών κομμάτων έχει τεθεί το ζήτημα είτε της διαγραφής του βουλευτή Ραφαέλ Αρνό από το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας είτε της παραίτησής του από τη βουλευτική έδρα.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λυκ Μελανσόν δήλωσε ότι το κόμμα του δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι δεν δέχεται μαθήματα δημοκρατίας από κανέναν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αστυνομία του Παρισιού διέταξε σήμερα το πρωί την εκκένωση για κάποιο χρονικό διάστημα της έδρας της Ανυπότακτης Γαλλίας έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Εκπρόσωπος της Ανυπότακτης Γαλλίας δήλωσε ότι η κυβερνητική πολιτική της «δαιμονοποίησης» του κόμματος πυροδοτεί το πολιτικό κλίμα στη χώρα.