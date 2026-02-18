Η κοινοβουλευτική επιτροπή «Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας» ενέκρινε σήμερα επισήμως, με 47 ψήφους υπέρ, 2 κατά και μία αποχή, την έκθεσή της για τον στόχο μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία», με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς να ξεκαθαρίζει ότι το κείμενο «δεν έχει χαρακτήρα αμνηστίας» και αποφεύγει ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τέτοια εντύπωση στην κοινωνία.

Μιλώντας στην 21η συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Κουρτουλμούς ανέφερε ότι η έκθεση αποτελεί προϊόν 88 ωρών εργασίας και βασίζεται σε 4.199 σελίδες πρακτικών. Το κείμενο αποτελείται από επτά βασικά κεφάλαια και συνοδεύεται από πέντε παραρτήματα. Περιλαμβάνει την αποτύπωση των εργασιών της Επιτροπής, τους θεμελιώδεις στόχους της, αναφορές στις ιστορικές ρίζες της τουρκοκουρδικής αδελφοσύνης, ανάλυση των τοποθετήσεων που διατυπώθηκαν κατά τις ακροάσεις, το πλαίσιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και εισηγήσεις για περαιτέρω βήματα δημοκρατικού εκσυγχρονισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση ότι η προβλεπόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για τα μέλη της οργάνωσης θα περιλαμβάνει σαφή δικαστική διαδικασία και δεν θα εκληφθεί ως γενική αμνηστία. Προτείνεται η θέσπιση νόμου μεταβατικής περιόδου, με μηχανισμό εντός της εκτελεστικής εξουσίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής, καθώς και η ενίσχυση της αρχής της νομιμότητας στον Ποινικό Κώδικα και στον Αντιτρομοκρατικό Νόμο. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης η κατάρτιση Νόμου Πολιτικής Ηθικής.

Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τη διαδικασία «ιστορική ευθύνη» και υπογράμμισε ότι η οριστική απομάκρυνση της τρομοκρατίας από την ημερήσια διάταξη της χώρας απαιτεί ταυτόχρονη ενίσχυση της ασφάλειας, του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Σημείωσε ότι η έκθεση δεν αποτελεί το τέλος, αλλά σημείο αναφοράς για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα τεθούν υπό την εποπτεία της Εθνοσυνέλευσης.

Στον σημερινό Τύπο, φιλοκυβερνητικά μέσα προέβαλαν τον τίτλο «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και στάθηκαν ιδιαίτερα στη διαβεβαίωση περί μη αμνηστίας, υπογραμμίζοντας το στοιχείο της «κρατικής συνέχειας» και της προστασίας του δημοσίου αισθήματος. Αντιπολιτευόμενες εφημερίδες, αντίθετα, εστίασαν στο κεφάλαιο περί διάλυσης και αφοπλισμού του PKK, θέτοντας ερωτήματα για το εύρος των επικείμενων νομικών ρυθμίσεων και για το πώς θα διασφαλιστεί η διαφάνεια στην εφαρμογή τους.

Διαδικαστικά, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή, η έκθεση θα διαβιβαστεί στην Ολομέλεια της Βουλής και θα αποτελέσει τη βάση για συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Οι σχετικές ρυθμίσεις θα κατατεθούν ως σχέδια νόμου, θα συζητηθούν εκ νέου σε επιτροπές και κατόπιν θα τεθούν σε τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, με δυνατότητα τροπολογιών από τα κόμματα.