Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (19/2) τη Βικτόρια Πλζεν τον πρώτο αγώνα των play off για την πρόκριση στους «16» του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, στέλνοντας και το μήνυμά του στους οπαδούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός προπονητής των «πράσινων» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου…

Για την επιλογή του Ερνάντεθ αντί του Κοντούρη στην ευρωπαϊκή λίστα και τη διαφορά της εικόνας της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Για την πρώτη απόφαση, το κάναμε γιατί ήταν ρίσκο να μείνουμε μόνο με τον Κυριακόπουλο, που ερχόταν από τραυματισμό. Θέλαμε να έχουμε ισορροπία για να μην έχουμε μεγαλύτερα θέματα στην θέση αυτή.

Συμφωνώ. Είναι διαφορετική η κατάσταση. Συνήθως στην Ευρώπη παίζουμε με ομάδες που μας δίνουν περισσότερο χώρο κι έτσι μας βοηθούν να παίζουμε όπως θέλουμε. Ίσως αυτό δεν ισχύσει αύριο με την Πλζεν».

Για την συνέντευξη που είχε δώσει στην Ιταλία και την ατάκα για την απαίτηση να μην κερδίσει από φέτος: «Ξέρω ότι πρέπει να το επαναλάβω. Το πρότζεκτ είναι για να κάνουμε την ομάδα έτοιμh να ανταγωνιστεί του χρόνου κι αν μπορέσουμε από φέτος. Προσπαθούμε να δώσουμε μάχη και στο πρωτάθλημα. Δεν είμαστε 100% χαρούμενοι προφανώς. Του χρόνου όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως θα είναι καλύτερα.

Δεν μπορώ να πω ότι ετοιμάζουμε για το παρόν και το μέλλον. Δουλεύουμε σκληρά, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να λύσουμε τα προβλήματα, κάποια από τα οποία δεν γνωρίζαμε πριν έρθουμε εδώ. Είμαστε θετικοί πως θα τα καταφέρουμε. Όμως στο ενδιάμεσο πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι για να μην χάνουμε αυτοπεποίθηση και να συνεχίσουμε να μαχόμαστε».

Για το τι διαφορετικό θέλει να δει αύριο από την ομάδα και τον τρόπο παιχνιδιού: «Δεν έχουμε χρόνο για αυτοματισμούς. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Όμως μερικές φορές δεν μπορούμε γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος που χρειάζεται. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 70% κατοχή. Όταν συμβαίνει αυτό και δεν δημιουργούμε, πρέπει να δώσουμε κρέντιτ στην άλλη ομάδα και να δούμε το γιατί. Ακόμη δεχόμαστε τέρματα ενώ θεωρούμε πως ελέγχουμε τις καταστάσεις. Μερικές φορές δημιουργούμε τελικές και δεν σκοράρουμε. Αν δείτε τα στατιστικά των παικτών θα το καταλάβετε.

Θέλουμε να έχουμε ισορροπία, να παίζουμε από πίσω, αλλά όταν μπορούμε να κάνουμε άμεση επίθεση, πρέπει να το κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε κόμπακτ και να έχουμε την μπάλα. Θεωρούσε πως αν το δουλεύαμε από την αρχή θα τα είχαμε καταφέρει, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί. Οι περισσότεροι παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πρέπει απλά να το βρουν. Είναι πρότζεκτ, θέλει χρόνο, δεν είναι εύκολο, δουλεύουμε αρκετό χρόνο. Πρέπει να συνεχίζουμε να αλλάζουμε πράγματα, γιατί βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε δει ξανά στο παρελθόν».

Για το αν αντιλαμβάνεται και αποδέχεται την κριτική: «Δουλεύουμε σκληρά. Βρήκαμε περισσότερα θέματα απ’ ότι περιμέναμε. Θεωρήσαμε πως μερικά πράγματα θα γίνουν γρηγορότερα, αυτό δεν συνέβη. Όμως θα τα καταφέρουμε. Αν κερδίσουμε αύριο με τρία γκολ θα είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Όπως όταν κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Για λίγα χρόνια κάτι πήγαινε λάθος και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Είμαστε στην ίδια κατεύθυνση με τους διευθυντές. Έχουμε 33-34 παίκτες. Αύριο δεν θα είναι εύκολο ματς. Θα παίξουμε κόντρα στην καλύτερη άμυνα του Europa League.

Πρέπει να επαναλάβω τα ίδια. Έχουμε παίξει 26 παιχνίδια σε έξι μήνες. Προπονούμαστε, πάμε ξενοδοχείο, παίζουμε, πάμε ξενοδοχείο και ξανά από την αρχή. Πώς γίνεται να προετοιμάσεις ένα πλάνο με μία προπόνηση; Την επόμενη μέρα του αγώνα δεν μπορεί να κάνεις προπόνηση κουρασμένη, την επόμενη μπορεί να κάνεις λίγα πράγματα, έτσι δεν έχεις αρκετό χρόνο. Όταν έχεις δύο ματς την εβδομάδα και δεν μπορείς να κάνεις ροτέισον γιατί έχεις τραυματισμούς δεν λειτουργεί. Οι παίκτες που βάζουμε τα δίνουν όλα, όμως δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο.

Δεν τα πάμε καλά στο πρωτάθλημα. Κάναμε και κάποια λάθη στο τέλος κάποιων αγώνων. Συν ότι ο Λεβαδειακός είναι μία καλή ομάδα. Αλλιώς θα ήμασταν εμείς τέταρτοι. Δεν μπορείς να χτίσεις μία ομάδα σε τρεις μήνες. Όταν παίζεις μ’ έναν τρόπο. Πείτε ότι παίζουμε από πίσω. Δεχόμαστε ένα γκολ και μετά χάνουμε και λένε γιατί συνέβη αυτό; Μετά πάμε, παίζουμε με άμεσες αντεπιθέσεις και κερδίζουμε, το κάνουμε ξανά και δεν;

Δεν υπάρχει χρόνος για να αποφασίσουμε, γιατί εδώ πρέπει να κερδίζεις. Για να δημιουργήσεις ένα στυλ πρέπει να το κάνεις ξανά και ξανά και δεν έχουμε αρκετό χρόνο γι’ αυτό. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Δουλεύουμε αρκετές ώρες κάθε μέρα. Στο τέλος θα είμαστε καλύτεροι. Στο μεσοδιάστημα το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως έχω την εμπειρία να είμαι σίγουρος ότι κάτι χτίζεται. Στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία νομίζουν ότι χτίζεις για την επόμενη εβδομάδα. Μπορώ να διαβεβαιώσω πως θα είμαστε στην πρώτη τετράδα όχι; Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως θα βελτιωθούμε και θα δουλέψουμε σκληρά γι’ αυτό , ναι μπορώ. 100%».

Για το ματς με την Πλζεν: «Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Έχουν αθλητικότητα και είναι σκληρή ομάδα. Για την λίστα σκεφτόμασταν έναν μήνα ποιον θα βάλουμε. Αποφασίσαμε να βάλουμε ένα αριστερό μπακ για να είμαστε καλυμμένοι. Δεν μπορώ να τα εξηγώ αυτά σε Συνέντευξη Τύπου. Αν ρωτήσω τον καθένα από σας, έχετε μία ομάδα στο μυαλό σας. Όμως εσείς δεν ξέρετε αυτά που γνωρίζω εγώ.

Κάθε μέρα θα πρέπει να ρωτάω τον Πάκο που μιλάει για τον γιατρό και να δούμε τα προβλήματα. Αν έχεις μία ομάδα που θα βάλεις άλλον στην θέση του τραυματία και όλα θα είναι ίδια, είναι οκ. Αν όχι υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη σεζόν ξεκίνησε νωρίς με ένταση στην προετοιμασία η ομάδα λόγω των αγώνων. Βάλτε και τις αλλαγές προπονητών κι έρχονται οι τραυματισμοί. Θα καταλάβετε το πρόβλημα. Είναι δίκαιο που θέλου να κερδίζουμε σε κάθε ματς. Αλλά είναι ένα πρότζεκτ και χρειαζόμαστε χρόνο. Αν κερδίσουμε αύριο 3-0 θα είναι επειδή πήγε καλά το πλάνο ή ήταν κακή η άλλη ομάδα. Είναι πολλά τα παιχνίδια»

Για την ενίσχυση του Ιανουαρίου και τα χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι εδώ για να δημιουργήσω σύγκρουση. Είχαμε 34 παίκτες, ήρθαν 9 κι έφυγαν 10. Έχουμε 32 και το νούμερο αυτό προφανώς δεν είναι ιδανικό. Το νούμερό μου είναι 26 με τους τρεις τερματοφύλακες, για να υπάρχει χώρος και για τους νέους. Στο μέλλον θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να είμαι χαρούμενος για τον παίκτη, γιατί είναι ο παίκτης μου και πρέπει να πάρω το καλύτερο απ’ αυτόν.

Περιμέναμε μερικούς παίκτες που δεν μπορέσαμε να πάρουμε, ωστόσο είδαμε και μερικούς νέους που δεν περιμέναμε να μπουν στο κλίμα τόσο γρήγορα. Είμαι σίγουρος πως θα βελτιωθούμε γιατί δεν κάνουμε τα ίδια λάθη με το παρελθόν.

Πριν ήταν δύσκολο να παίξουμε μεγάλες μπαλιές, τώρα είναι πιο εύκολο. Τον επόμενο χρόνο θα γεμίσουμε μερικά από τα κενά. Τραυαμτίας ο Ντέσερς, τραυματίας ο Τσιριβέγια. Την επόμενη χρονιά θα πρέπει να έχουμε δύο παίκτες για κάθε θέση, ακόμη αν πρόκειται για παίκτες που μπορούν να καλύψουν παραπάνω από μία. Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές πρέπει να βελτιώσουμε τους παίκτες μας. Δεν κάνουμε δύσκολα πράγματα από άποψη τακτικής».

Για το γκολ του Μπακασέτα και την περίεργη ατμόσφαιρα μετά το γκολ: «Είμαστε εδώ μισή ώρα και μιλάμε για τη βελτίωση για το μέλλον. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι οπότε και οι οπαδοί. Ακόμα μιλάμε για το γιουχάρισμα ενός παίκτη. Είπα στους παίκτες μετά το ματς. Κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν προσπαθήσαμε κι ας παίζαμε άσχημα. Κάναμε 30 σέντρες και κάναμε ευκαιρίες από τις 3, μόλις 10%. Πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα αυτά.

Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια υπό πίεση. Δεν γίνεται να αποδώσουν έτσι. Προσπαθούν. Μπορείς να κάνεις λάθος ή σωστό. Αν γίνει λάθος μπορείτε να κατηγορήσετε εμένα ή αυτούς, αλλά προσπαθούν. Είπα στους ποδοσφαιριστές πως τον Γενάρη θα πάρουμε αποφάσεις. Έγινα αλλαγές. Αυτό που μπορώ να πω στους οπαδούς μας είναι ότι δεν δουλεύουμε πάνω σ’ αυτό. Δεν είναι πως είμαστε ηλίθιοι ή δεν βλέπουμε μπροστά μας. Δουλεύουμε σ’ αυτό. Δουλεύουμε για το μέλλον όχι μόνο για το αύριο. Μία ανταγωνιστική ομάδα πρέπει να διεκδικεί τον τίτλο».