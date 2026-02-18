Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για τη Φενέρμπαχτσε καθώς ο Νικολό Μέλι υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες.

Ο Ιταλός φόρογουορντ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην περσινή κατάκτηση της Euroleague, με τα πράγματα να πάνε εξαιρετικά και φέτος στους Τούρκους καθώς βρίσκονται στην 1η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 20-7.

Για το επόμενο δίμηνο, όμως, η Φενέρ θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον Μέλι, καθώς υπέστη κάταγμα σε οστό του δεξιού ποδιού και θα μπει στο χειρουργείο, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται σε 6-8 εβδομάδες.

Ο Μέλι, ο οποίος έχει κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 22:52 λεπτά συμμετοχής φέτος, θα απουσιάσει σίγουρα από το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στις 17 Μαρτίου και αν όλα πάνε καλά θα επιστρέψει στον αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου στην 35η αγωνιστική.