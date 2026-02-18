Αορίστως αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για την υπόθεση του αλκοτέστ που οδήγησε στη σύλληψή του, το Φεβρουάριο του 2025.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε μάλιστα σήμερα στο δικαστήριο, όπως επίσης και ο μάρτυρας αστυνομικός στην υπόθεση.

Στο πλευρό του δημοφιλούς καλλιτέχνη τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος «Μέλισσες» τα οποία περίμεναν υπομονετικά έξω από τη δικαστική αίθουσα.

Αμέσως μετά την αναβολή της δίκης του ο Χρήστος Μάστορας σε δηλώσεις του είπε: «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, δεν έχω πολλά να σας πω».

«Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη και εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Χρήστου Μάστορα, Χαράλαμπος Λυκούδης, τόνισε: «Όπως είδατε, δεν ήταν με ευθύνη του κ. Μάστορα (σ.σ. η αναβολή), ήταν από το πρωί στο δικαστήριο και περιμέναμε υπομονετικά. Δυστυχώς, λόγω ωραρίου δεν έγινε το δικαστήριο. Εμμένει στην αρχική του θέση ότι δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά και υποκειμενικά η αποδιδόμενη κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και πιστεύει ότι όποτε γίνει το δικαστήριο, θα καταδειχθεί αυτό. Έχει αποδεχθεί (σ.σ. την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ) από την πρώτη στιγμή. Με πολλή ταπεινότητα έχει ζητήσει συγγνώμη. Ήθελε να τελειώσει σήμερα, δυστυχώς στενοχωρήθηκε που δεν τελείωσε (σ.σ. η δίκη)».

Ο Χρήστος Μάστορας, είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με την κατηγορία σε αλκοτέστ που έγινε στον Χρήστο Μάστορα, στην περιοχή της Ομόνοιας όπου είχε στήσει μπλόκο η τροχαία, το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν πάνω από το επιτρεπτό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρηση πάνω από 0.8, ενώ το όριο είναι στο 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο κατηγορούμενος τραγουδιστής φέρεται αρχικά να μην σταμάτησε σε μπλόκο των αστυνομικών, αυξάνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα τον παραλίγο τραυματισμό αστυνομικού και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε 100 μέτρα πιο κάτω σε δεύτερο μπλόκο όπου του έγινε αλκοτέστ.

Ο Χρήστος Μάστορας, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά ότι επιχείρησε να φύγει από το μπλόκο.