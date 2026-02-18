Ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, δήλωσε πως το Βατικανό δεν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, προσθέτοντας πως η Ιταλία θα πάρει μέρος ως παρατηρητής.

«Υπάρχουν σημεία που δημιουργούν κάποιο προβληματισμό και για τα οποία θα χρειάζονταν κάποιες εξηγήσεις. Είναι σημαντικό το ότι επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση, αλλά υπάρχουν κρίσιμα σημεία, για τα οποία πρέπει να βρεθεί κάποια λύση», πρόσθεσε ο Καρδινάλιος Παρολίν.

Ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας, τέλος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι μία από τις σχετικές ανησυχίες είναι ότι σε διεθνές επίπεδο είναι κυρίως ο ΟΗΕ αυτός ο οποίος χειρίζεται τις κρίσεις αυτές.