Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κυριακή (22/2) τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και το Παγκρήτιο Στάδιο θα είναι οριστικά άδειο.

Οι Κρητικοί τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών μετά τη ρεβάνς του κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό και ζήτησαν να γίνει αναστολής εκτέλεσης της ποινής, για να έχουν κόσμο στην αναμέτρηση με τους «πράσινους».

Το αίτημά τους, όμως, απορρίφθηκε από το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, πράγμα που σημαίνει πως οι εξέδρες στο Παγκρήτιο θα είναι άδειες.

Με τον ενθουσιασμό των οπαδών να είναι διάχυτος μετά την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η διοίκηση του ΟΦΗ ήθελε να μετατρέψει σε γιορτή τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και γι’ αυτό ζήτησε να εκτίσει σε άλλο ματς την ποινή, κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε δεκτό.