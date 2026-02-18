Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του σε χωριό της Υπάτης ένας 55χρονος εκπαιδευτικός. Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ζούσε μόνος του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τον άτυχο άνδρα είχε αναζητήσει στο τηλέφωνο ο αδερφός του, ο οποίος ανησύχησε και πήγε στην οικία του.

Ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε ότι ήταν νεκρός. Στο σημείο μετέβησαν και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, αλλά και του ΑΤ Λαμίας, που ανέλαβαν την προανάκριση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, έχει αποκλειστεί η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να φανούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.