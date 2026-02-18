Η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Πολωνία και η Σουηδία ανακοίνωσαν κοινή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους πυρομαχικού περιπλάνησης (loitering munition) με βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων. Η νέα αυτή προσπάθεια φέρει την ονομασία European Long-range Strike Approach (ELSA) και στοχεύει στη δημιουργία ενός μονοκατευθυντικού επιθετικού μέσου για πλήγματα ακριβείας σε μεγάλο βάθος.

Σύμφωνα με επιστολή που φέρει τις υπογραφές των υπουργών Άμυνας των συμμετεχουσών χωρών, το συγκεκριμένο «καμικάζι» drone προορίζεται να πλήττει εχθρικά συστήματα αεράμυνας, κόμβους εφοδιαστικής υποστήριξης και άλλους κρίσιμους στρατηγικούς στόχους. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη ενός κοινού πυρομαχικού περιπλάνησης, το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να φέρει διαφορετικά ωφέλιμα φορτία, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα πυρομαχικά περιπλάνησης αποτελούν έναν τύπο αυτοκαταστροφικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV), το οποίο παραμένει σε αναμονή πάνω από μια περιοχή μέχρι να εντοπίσει τον στόχο του. Μόλις αυτός εντοπιστεί, το UAV λειτουργεί ως «καμικάζι» drone, προσκρούοντας πάνω στον στόχο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού μέσου Hartpunkt, η παραγωγή του νέου συστήματος είναι πιθανό να κατανεμηθεί μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, με στόχο την αύξηση της κλιμακωσιμότητας.

Το drone πυρομαχικού περιπλάνησης, που φέρει την ονομασία One Way Effector 500 Plus, αναμένεται να διαθέτει πολεμική κεφαλή περίπου 50 κιλών (110 λιβρών). Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξετάζονται παράλληλα μέτρα μείωσης του κόστους, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για χρήση βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών ως πολεμικών κεφαλών. Το One Way Effector 500 Plus σχεδιάζεται έτσι ώστε ένας μόνο χειριστής να μπορεί να αναπτύσσει αυτόνομα δεκάδες πυρομαχικά ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Defence Post, η ζήτηση για μονοκατευθυντικά επιθετικά drones έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της επιτυχημένης χρήσης των ιρανικής σχεδίασης συστημάτων Shahed στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την MBDA για το One-Way Effector, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το επόμενο έτος.

Όπως αναφέρεται, το One-Way Effector της MBDA διαθέτει βεληνεκές 500 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το Hartpunkt, το Βερολίνο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο σύναψης σύμβασης για το μονοκατευθυντικό επιθετικό μέσο του ELSA, προκειμένου να εξοπλιστεί μια Πολυτομεακή Δύναμη Κρούσης (Multi-Domain Task Force) που αναμένεται να συσταθεί το 2029. Η πολυεθνική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία, περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εναέριων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και ευρωπαϊκών λύσεων για πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, τα drones έχουν καταστεί κυρίαρχη τεχνολογία στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων, σύμφωνα με το interestingengineering. Τον Μάιο του 2024, Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «τα drones σκοτώνουν περισσότερους στρατιώτες και στις δύο πλευρές από οτιδήποτε άλλο». Παράλληλα, έκθεση του Ινστιτούτου Μελετών Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε πρόσφατα ότι η Ρωσία προμηθεύεται 100.000 drones χαμηλής κατηγορίας κάθε μήνα από πολλαπλές πηγές.

Την ίδια στιγμή, η υπόλοιπη Ευρώπη επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος, ενώ ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να προμηθευτεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο drones μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.