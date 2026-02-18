Aπόψε στις 22:30 στον Alpha, στην σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» Κάποιος βλέπει τη Μελισσάνθη με τον Άγγελο να φιλιούνται, η Ιουλία συγχωρεί τη Μαριέττα, η Ασπασία ζορίζεται με την υγεία της, η Πολυξένη τσακώνεται με τη Μάρθα και τον Στάθη και ο Οδυσσέας κάνει πρόταση γάμου στη Μαγδαληνή.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» είδαμε πως: Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με τα πρώτα σκιρτήματα ζήλιας και ανασφάλειας, καθώς η επιστροφή της Γιασεμής στο σπίτι και οι υπαινιγμοί της Νίτσας για τον Απόστολο και τον Άγγελο Φλεριανό αρχίζουν να κλονίζουν την εμπιστοσύνη της. Η Ιουλία, εγκλωβισμένη ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο της Ευανθίας, παλεύει να κρατήσει την αυτονομία της μέσα στην εγκυμοσύνη της, την ώρα που ο Φωκάς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο γυναίκες της ζωής του.

Η Ασπασία δοκιμάζεται από τη ζήλια, την απόσταση και τις αμφιβολίες στη σχέση της με τον Σταύρο, ενώ η είδηση του χωρισμού της Δέσποινας την αναγκάζει να αναμετρηθεί με τις δικές της επιλογές. Η Πολυξένη καταφέρνει να συμφιλιωθεί με την Πελαγία, όμως η παρουσία του Ηλία και οι φιλοδοξίες που ξυπνούν μέσα της προκαλούν νέες εντάσεις και ρωγμές στις ισορροπίες της. Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή βρίσκεται σε βαθύ εσωτερικό δίλημμα, καθώς η σιωπή του Οδυσσέα και η σύγκρουση λογικής και συναισθήματος την αφήνουν να αναρωτιέται ποιον δρόμο πρέπει τελικά να ακολουθήσει.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Απόψε, στις 22:30 στο επεισόδιο 32 της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» θα δούμε πως: Η Μελισσάνθη προσπαθεί να αποκαταστήσει την ισορροπία με τον Απόστολο, όμως η έντονη παρουσία της Γιασεμής, τα μικρά σημάδια ζήλιας και η επικείμενη κοινωνική συναναστροφή με τους Φλεριανούς αναζωπυρώνουν τις ανασφάλειές της. Η Ιουλία, ευτυχισμένη για την εγκυμοσύνη της αλλά όλο και πιο πιεσμένη από την Ευανθία, καλείται να υπερασπιστεί τις επιλογές της και τη θέση της Μαριέττας στο σπίτι, την ώρα που αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως τίποτα δεν θα είναι απλό.

Η Ασπασία βρίσκεται σε πίεση, καθώς οι επαγγελματικές συνθήκες και η συναισθηματική απόσταση με τον Σταύρο την φέρνουν αντιμέτωπη με σκέψεις που την τρομάζουν και την μπερδεύουν. Η Πολυξένη ταλαντεύεται ανάμεσα στην επιθυμία και την αμφιβολία, καθώς η σχέση της με τον Ηλία δεν προχωρά όπως περιμένει, ενώ η σύγκρουση με τον Στάθη αποκαλύπτει πόσο επικίνδυνα μπλέκονται τα αισθηματικά με τα επαγγελματικά.

Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή κάνει ένα αποφασιστικό βήμα ωριμότητας, επιλέγοντας να δώσει ξανά μια ευκαιρία στη σχέση της με τον Οδυσσέα, έχοντας πλέον τη σιωπηρή αλλά ουσιαστική στήριξη της μητέρας της.

