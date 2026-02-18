Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, στο χωριό Μαριολάτα στον Παρνασσό, έχει προκαλέσει η επίθεση αγέλης λύκων σε δυο γαϊδουράκια που βρίσκονταν σε περιφραγμένο οικόπεδο

Ο ιδιοκτήτης βρέθηκε μπροστά σε ένα οδυνηρό θέαμα το πρωί του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου. Τα δύο γαϊδούρια που φρόντιζε στο κτήμα του, λίγα μόλις μέτρα έξω από το χωριό, είχαν κατασπαραχθεί. Η απώλεια των ζώων, τα οποία είχε στην κατοχή του από τότε που ήταν μικρά πουλαράκια, προκάλεσε έντονο σοκ, καθώς η σχέση μαζί τους ξεπερνούσε τα όρια της απλής ιδιοκτησίας.

Θέλοντας να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η εισβολή στον περιφραγμένο χώρο, τοποθέτησε στο σημείο εξοπλισμό καταγραφής. Τα ευρήματα από τις επόμενες νύχτες επιβεβαίωσαν τις χειρότερες υποψίες του.

Η αγέλη «πιάστηκε» στην κάμερα

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, που δημοσιεύεται στο ihunt η δραστηριότητα των λύκων στην περιοχή είναι έντονη. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, η κάμερα κατέγραψε έναν λύκο να τρέφεται από τα υπολείμματα, ενώ περιμετρικά διακρίνονταν τα μάτια και άλλων μελών της αγέλης που περίμεναν σε κοντινή απόσταση.

Η σκηνή επαναλήφθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου, γύρω στις 03:00. Αυτή τη φορά, η καταγραφή έδειξε τουλάχιστον οκτώ ακόμη λύκους να στέκονται γύρω από το σημείο.